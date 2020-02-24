Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İzmir'in Buca ilçesinde bir marketin şubesine soymak isteyen şüpheli, kasiyerin sessiz direnişiyle emeline bir türlü ulamadan kaçtı.



Olay, İzmir'in Buca ilçesine bağlı Akıncılar mahallesinde meydana geldi. Bir market zincirinin şubesine müşteri gibi gelen soyguncu, önce alışveriş yaptı. Aldığı ürünün ücretini veren şüpheli, kasiyerin para üstü için kasaya döndüğü sırada cebinden çıkardığı silahla, tezgahın arkasına geçti.

Silahı kafasına doğrulttuğu kasiyeri tehdit edip, kasadan paraları almak istedi. Bu sırada neye uğradığını şaşıran kasiyerin soğukkanlılığını hesap etmeyen soyguncu paraları alamadı. Yaşanan itiş-kakış sırasında kasiyer kasayı kapatıp kilitlemeyi başardı.

Tehditlere ve kendisine doğrultulan silaha rağmen soğukkanlılığını koruyan kasiyeri bir türlü geçemeyen silahlı soyguncu, kasayı açtırmayı başaramadı. Gürültü üzerine koşan diğer market çalışanlarını görünce paniğe kapılıp ümidini kesen soyguncu, tezgahtan ayrılıp, silahı kasiyer ve diğer çalışanlara doğrultarak hızla marketten kaçtı. Soyguncu ve kasiyer arasındaki o anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.