Vücutta bulunan yağ oranıyla kas oranı arasında büyük farklar varsa; yani yağ oranı yüksek, kas oranı düşükse kilo almak ve kilo verememek kaçınılmaz bir sondur. Kas hücreleri yağ hücrelerinden daha hızlı kalori yaktığı için, kas oranını ne kadar çoğaltırsak o kadar ideal bir vücuda kavuşabilir. Ancak bu sanıldığı kadar kolay olmuyor. Sağlıklı bir kas yapısı için protein, karbonhidrat ve yağ oranlarını gerektiği ölçülerde alınması büyük önem taşıyor. Yapılan bazı yanlış diyetler vücudun kas indeksini düşürerek, kişinin beden sağlığına da zarar verebiliyor. Kas oluşumunda diğer önemli koşul tabi ki spor ve egzersiz yapmak. Çünkü beslenme tek başına yeterli değildir.
Besinlerin içerdiği vitamin, mineral ve bileşenler vücudun ihtiyacını karşılayıp, tüm organ, hücre ve kasların çalışabilmesi için gereklidir. Kas oranını yükseltmek için alınan bazı takviyeler mevcut olmasına rağmen, ileride yan etkiler çıkabileceğinden dolayı doğal yollardan beslenmek gerekir.
Kas yapan yiyecekler
Kas yapan yiyecekleri alırken, kullanılan ilaç, alerjik durumlar ve hassasiyet yaratan besinler göz önünde bulundurulmalı, gerekirse doktor kontrolünde bu besinler tüketilmelidir.
Bunların dışında içerdiği protein, vitamin ve mineral zengini yiyeceklerde günlük beslenme programına dahil edilerek, kas yapısının artmasına ve güçlenmesine fayda sağlamaktadır.
Bunlardan bazıları;Ananas, bakliyat, badem, brokoli, zeytinyağı, ay çekirdeği, yeşil çay, tahin, pancar, yulaf, domates, ıspanak, zerdeçal, kivi, havuç, elma, salatalık, kırmızıbiber, avokado, böğürtlen, kefir, sirke olarak sıralayabiliriz.
Tün saydığımız besinlerin yanı sıra kas yapmak için mutlaka metabolizma hızınızı bilerek, bu hıza orantılı protein tüketmek gerekmektedir. Aksi takdirde kaslarla beraber oluşan yağ oranı da kaçınılmaz olacaktır.
Kas oranı için ayrıca bol miktarda sıvı tüketmek de çok önemlidir.
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