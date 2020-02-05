Kartpostal kelimesi ne demek, nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre; kartpostal mı doğru kart postal mı? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

KARTPOSTAL SÖZCÜĞÜNÜN DOĞRU YAZILIŞI

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, kartpostal şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "kart postal" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "kartpostal"dır.

KARTPOSTAL NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre Fransızca kökenli bir sözcük olan kartpostal, "Genellikle dikdörtgen biçiminde ince kartondan yapılmış, bir yüzü resimli, zarflı veya zarfsız gönderilen posta kartı"na verilen isimdir.