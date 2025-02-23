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        Haberler Gündem Güncel Kartopuya kızdı, aracı kaza yaptı! | Son dakika haberleri

        Kartopuya kızdı, aracı kaza yaptı!

        İstanbul Başakşehir'de bir kişi, kartopu atanlara kızıp araçtan indi. Bu sırada el frerini çekilmeyen araç kaza yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 14:39 Güncelleme: 23.02.2025 - 14:39
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        Kartopuya kızdı, aracı kaza yaptı!
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        Başakşehir'de hafif ticari araç yolda gittiği esnada kartopu oynayan 2 kişi araca doğru kartopu attı. Araçtan hızla inen sürücü el frenini çekmeyi unutunca kayan aracı kazaya karıştı.

        İHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Kar yağışının etkili olduğu yol üzerinde kartopu oynayan 2 kişi o sırada yoldan geçen hafif ticari araca doğru şaka amaçlı kartopu attı. Aracına kartopu atılmasına sinirlenen öfkeli sürücü, hızla araçtan inerek kartopunu atan 2 kişiye tepki gösterdi.

        O esnada kartopu atan 2 kişiden birisi hızla oradan uzaklaşırken, diğer kişinin ise sürücüyü aracının kaydığı konusunda uyarması üzerine sürücü bu kez kayan aracının peşinden koşmaya başladı. Karlı yolda hızla kayan araç, park halindeki başka araçlara çarptıktan sonra yolun karşısına geçerek durabildi. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere yansıdı.

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