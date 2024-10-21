Kartepe'de ayva festivali

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Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Eşme Ayva Festivali", Eşme Sahili'nde gerçekleştirildi.

Festivale Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, KOÜ Rektörü Zafer Cantürk, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Festivalde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'miz coğrafi olarak çok güzel olmasının yanı sıra meyvelerimizde çok güzeldir. Bizim ayvamız sulu ve lezzetlidir. Eşme Ayva Festivali'nde ürünlerimizi tanıtmak, geleneklerimizi yaşatmak için bir araya geliyoruz. Çevremizi ve doğamızı koruyarak ilçemizi geliştiriyoruz. Festivalimize katılımlarından onur duydum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

REKLAM Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da stantların başında duran görevlilere satışlarında bereket dileyerek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Festivalde Kartepe Belediyesi Çocuk Mehter Takımı ve halk oyunları gösterisi de beğeni topladı. Ayrıca festivalde çocuklara yönelik oyun gruplarının yanı sıra yumurta, halat çekme ve çuval yarışmaları düzenlendi.