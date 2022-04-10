Kartal 'kanat'landı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u evinde 4-1 mağlup ederek 4 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; yeni hocası Valerien Ismael ile Trabzon deplasmanından iyi oyun ve 1 puanla dönen siyah-beyazlılar, dün ise özellikle ilk yarıda tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlarını mest etti.

Ismael, Vodafone Park'taki ilk maçında tam not alırken yeni 3-4-3 sistemi de meyvelerini vermeye başladı.

Yeni sistemde çok iş düşecek olan bek oyuncuları Rıdvan Yılmaz ve Rosier, 2 maçta da etkili bir oyun ortaya koyarken skor katkısı da verdiler.

Trabzonspor deplasmanında beraberlik golünü atan Rosier, dün de 2 asist yaparken Rıdvan da Güven Yalçın'ın golünü hazırlayan isim oldu.

2 maçta atılan 5 golün 4'ünde beklerin katkısıyla gelirken Ghezzal de 2. asistini yaptı.

FORVETLER COŞTU

Beşiktaş'ta eleştirilerin odağında yer alan Michy Batshuayi, Alanyaspor karşısında 2 golle yıldızlaşırken kenardan gelen Güven Yalçın da fileleri buldu.

PJANIC GİRDİ, TAKTİK DEĞİŞTİ

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, 75. dakikada Ghezzal'in yerine oyuna dahil olurken taktik de değişti. Boşnak yıldızı Batshuayi ve Güven'in arkasında görevlendiren Ismael, kalan bölümü 3-4-1-2 düzeniyle oynadı.