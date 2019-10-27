27 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaza 20.30 sıralarında Kartal Sahil Yolu Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre makas atarak ilerlediği belirtilen Recep Ş. yönetimindeki 34 ZB 2080 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje çarptı daha sonra da takla atarak karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulansla Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Recep Ş. tedavi altına alındı. Kaza sırasında yola savrulan otomobilin parçaları toplanarak çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
"MAKAS ATARAK İLERLİYORDU"
Kaza yapan otomobilin arkasından gelen sürücü Ali Aydın, Recep Ş.'nin makas atarak ilerlediğini iddia ederek, "Pendik istikametinde ilerliyorduk, benim önümde en soldan en sağa, en sağdan en sola ciddi şekilde makas atarak ilerliyordu arkadaş. 30 saniye geçmedi zaten orta refüje vurarak karşı şeride savruldu. 25 yaşlarında genç bir arkadaşımızdı, hayati tehlikesi vardı tabii. Kırıkları vardı, nefes alamıyordu, ilk müdahaleyi yaptık, boyunluk taktık. Kafasını falan çevirdik, dilini kontrol ettik ondan sonra zaten ambulansı da ben aradım. Geçmiş olsun diyoruz arkadaşa, sürat felakettir diyoruz bir kez daha, herkesi yapmamaya davet ediyoruz." dedi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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