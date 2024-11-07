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        Haberler Gündem Güncel Kartal'da gaz beton yüklü kamyon 2 katlı binaya girdi: 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Kartal'da gaz beton yüklü kamyon 2 katlı binaya girdi: 1 yaralı

        İstanbul Kartal'da yokuş aşağıya inen gaz beton yüklü kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duramayarak 2 katlı binaya girdi. Kazada kamyon şoförü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan şoförün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kamyonun çarptığı odada kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:54
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          Kartal'ın Hürriyet Mahallesi'nde Erol Ayvaz'ın kullandığı gaz beton yüklü kamyon, Kaya Sokak'ta yokuş aşağı indiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı ardından da 2 katlı binaya girdi.

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          İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Olay yerine gelen polis ekipleri, emniyet şeridi çekerek önlem alırken itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralı şoförü çıkarmak için çalışma başlattı.

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          Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Ayvaz, kamyonun çarptığı evin odasından alınarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

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          Hastaneye kaldırılan şoförün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kamyonun çarptığı odada kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

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          Binada ve kamyonda hasar oluşurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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          "TORUNUM VE HANIM MUTFAKTAYDI"

          Kamyonun çarptığı ev sahibi Nafiz Gülsoy, "Ben işteydim, komşu aradı. Öyle haberimiz oldu. Torunum ve hanım mutfaktaydı. Mutfağa girse Allah korumuş, burası yatak odası. Yaralı kurtulsun gerisi önemli değil, mal yerine gelir. Ailem sağlıklı geresi önemli değil" dedi.

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          Kamyonun çarptığı binanın bitişiğinde oturan Orhan Demir ise "Şoförün dediğine göre firen tutmamış. Geldiğimde kimse yoktu. Ben müdahale etmek istedim yapabileceğim bir şey değildi. Yan binada oturuyorum. Deprem oldu zannettim. Çıktım her yer duman olmuş. Evden kimse yaralanmamış. Oturma odasına çarpmış" diye konuştu.

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