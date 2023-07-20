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        Haberler Müzik Karsu, İstanbullu hayranlarıyla buluştu - Magazin haberleri

        Karsu, İstanbullu hayranlarıyla buluştu

        Karsu Dönmez,  Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 12:24
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        Karsu, İstanbullu hayranlarıyla buluştu
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        BKM Organizasyonuyla DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri geçtiğimiz akşam Karsu'yla başladı. Sarı renkli bir elbise ile sahneye çıkan Karsu, yerli ve yabancı birçok eseri kendine has yorumuyla misafirlerinin beğenisine sundu.

        Konserin başında piyanosunun başına geçen Karsu, geceye özel genişlettiği orkestra ekibiyle şarkılarını seslendirdi. Sempatik tavırları ve hikâyeleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşatan Karsu, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

        DenizBank Açıkhava Etkinlikleri Program:

        9.08.2023 Çarşamba... Ajda Pekkan

        10.08.2023 Perşembe... Kenan Doğulu

        11.08.2023 Cuma Cem... Adrian

        12.08.2023 Cumartesi... Candan Erçetin

        14.08.2023 Pazartesi... Zengin Mutfağı

        25.09.2023 Pazartesi... Çok Güzel Hareketler 2

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