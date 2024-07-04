Karsu 24 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da

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Ülkemizde ve dünyada başarılı performanslarıyla adından her geçen gün daha fazla söz ettiren, Karsu, bu yılın ilk ve tek Türkiye konseri için 24 Temmuz’da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ne geliyor. Eğlenceli sahne performansı, duygusal şarkıları ve farklı yorumuyla dikkat çeken Karsu, caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturarak seyircilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

8 yaşındayken televizyonda gördüğü piyanoyu çalmaya karar veren Karsu, Hollanda'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin verdiği bir burs ile Amerika'ya gitti ve Rhode Island Üniversitesi'nde şan eğitimi aldı. Aktif müzik hayatına 16 yaşında başlayan Karsu, Concertgebouw’dan North Sea Jazz Festival’a ve hatta New York Carnegie Hall’a kadar önemli sahnelerde yer aldı. "Y Kültür Sanat" etiketiyle ilk stüdyo albümü “Confession”(2012) ve “Colors”ı (2015) Türkiye'de çıkardı. Bu iki albümde yer alan şarkıların neredeyse tamamının söz ve müziğini Karsu üstlendi. Sanatçı, üç yıl çalışarak hazırladığı ve kendi ismini verdiği “Karsu” isimli dördüncü albümünü 10 Ekim 2019'da yayımladı.

Karsu performansının biletleri Biletinal’da satışa çıktı.