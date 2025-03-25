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        Haberler Spor Basketbol Karşıyaka'da Ahmet Çakı dönemi - Basketbol Haberleri

        Karşıyaka'da Ahmet Çakı dönemi

        Basketbol Süper Ligi'nde son 11 maçını kaybederek yıllar sonra düşme korkusu yaşamaya başlayan Karşıyaka, antrenörlük görevine Ahmet Çakı'yı getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 18:13 Güncelleme: 25.03.2025 - 18:13
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        Karşıyaka'da Ahmet Çakı dönemi!
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        Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı son 11 maçın hiçbirini kazanamayan ve küme düşme hattında yer alan Karşıyaka'nın yeni başantrenörü Ahmet Çakı oldu.

        Antrenörlük kariyerinde Anadolu Efes, Tofaş, ALBA Berlin, Darüşşafaka ve Çağdaş Bodrumspor gibi kulüplerde görev yapan 50 yaşındaki Ahmet Çakı kalan 8 maçta yeşil-kırmızılı takımın dümeninde olacak.

        Sezona Ufuk Sarıca yönetiminde iddialı bir kadroyla başlayan ancak kulüpteki sponsor krizi nedeniyle ocak ayında Sarıca ve 7 oyuncuyla yollarını ayıran Karşıyaka, önce Rüçhan Tamsöz, ardından Sinan Aksoy'lar yönetiminde maçlara çıkmıştı. Karşıyaka'da vize işlemleri yetişmediği için geçen hafta Türkiye'ye gelemeyen yeni transferlerden Nijerya asıllı uzun Suleiman Braimoh da yarın takıma katılacak.

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