Kars'taki 'Gemli Tabya' turizme kazandırılmayı bekliyor

"İşte o savaşın getirmiş olduğu stres, baskı, gerilimdir ki bu savaşın sonunda yapılacak olan 93 Harbi'yle Kars kaybedilince Namık Kemal, 'Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini/Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?' diyecektir. Dolayısıyla bu tabyanın yapıldığı dönemde şair Namık Kemal de Kars’ta ikamet etmektedir. Şairliğini de bu tabyaların olduğu coğrafyada başlatacaktır. Tabyamızın üst tarafı toprakla örtülü ve 3 metreden fazla toprak olduğu biliniyor. Şehre yakınlığı nedeniyle taş ocağı olarak kullanılmış.