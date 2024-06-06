Kars'ta lise öğrencileri kostümlerle roman karakterlerini canlandırdı

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Kars'ta bulunan Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Roman Kahramanları sergisi düzenlendi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte lise öğrencileri, Türk ve dünya edebiyatının ünlü eserlerindeki karakterlere hayat verdi.

Öğrenciler kıyafet ve makyajla Tolstoy'un Anna Karenina'sını, Antoine de Saint-Exupery'den Küçük Prens'i, Cengiz Aytmatov'dan Selvi Boylum Al Yazmalım'ı, Stefan Zweig'den Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu'nu, Sabahattin Ali'den Kürk Mantolu Madonna'yı, William Shakespeare'den Romeo ve Juliet'i, Balzac'dan İki Yeni Gelinin Anıları'nı, José Mauro de Vasconcelos'dan Şeker Portakalı'nı, Goethe'den Genç Werther'in Acıları'nı, Reşat Nuri Güntekin'den Çalıkuşu'nu canlandırdı.

Romanların kahramanlarını canlandıran öğrencilerin videoları, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.