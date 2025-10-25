Habertürk
        Kars'ta kurtlar, köpeğe saldırdı | Son dakika haberleri

        Kars'ta köye inen kurtlar, köpeğe saldırdı

        Kars'ta havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken 4 kurt, indikleri köyde köpeğe saldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 14:39 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:39
        Kars'ta kurtlar, köpeğe saldırdı
        Kars'ta köye inen kurtlar, köpeğe saldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Merkeze bağlı Ağadeve köyüne dün saat 20.30 sıralarında 4 kurt indi. Kurtlar, Halil Ataysın'ın ahırını koruyan köpeğe saldırdı.

        Ahırın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtlardan biri köpeği kendisine doğru çekti. Bu sırada diğer kurtlar da ortaya çıktı.

        Kurtlar köpeğe saldırırken, gelen sesleri duyan Halil Ataysın dışarı çıktı. Ataysın'ın müdahalesiyle kurtlar, köpeği bırakarak kaçtı. Kurtlarla boğuşan köpek ise yaralandı.

        Halil Ataysın, "Köpeğimi 4 kurdun elinden güvenlik kamerası sayesinde kurtardım. Jandarmanın köylerde ahırlara güvenlik kamerası takılmasını zorunlu hale getirmesi çok önemli bir uygulama" dedi.

        #kars haberleri
        #kurt
        #Köpek
