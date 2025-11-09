Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Kars'ta ilkokul öğrencilerinden saat "09.05" koreografisi

        Kars'ta ilkokul öğrencilerinden saat "09.05" koreografisi

        Kars'ın Selim ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ilkokul öğrencileri, Büyük Önder Atatürk'ü vefatının 87. yılında yaptıkları "09.05" saat koreografisiyle andı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 15:18 Güncelleme: 09.11.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlkokul öğrencilerinden saat "09.05" koreografisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Selim ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda öğrenim gören yaklaşık 250 öğrenci, Büyük Önder Atatürk'ü vefatının 87. yılında anmak üzere okul bahçesinde bir araya geldi.

        Bedenleriyle saat oluşturup Atatürk'ün vefat ettiği "09.05" yazan öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

        Koreografiye ilişkin okul idaresinden yapılın açıklamada, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrencilerimiz, büyük bir özveriyle Ata'ya olan sevgilerini ve saygılarını gösterdiler" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Dehşet evine kepçe!
        Dehşet evine kepçe!
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        Okan Buruk kararını verdi: İşte Cimbom'un 11'i
        Okan Buruk kararını verdi: İşte Cimbom'un 11'i
        Bidonlarda ceset parçaları! Mezarlıkta korkunç manzara!
        Bidonlarda ceset parçaları! Mezarlıkta korkunç manzara!
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i!
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Kaliteli uykunun gizli formülü
        Kaliteli uykunun gizli formülü
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Habertürk Anasayfa