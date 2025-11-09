Kars'ta ilkokul öğrencilerinden saat "09.05" koreografisi
Kars'ın Selim ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ilkokul öğrencileri, Büyük Önder Atatürk'ü vefatının 87. yılında yaptıkları "09.05" saat koreografisiyle andı
Kars'ın Selim ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda öğrenim gören yaklaşık 250 öğrenci, Büyük Önder Atatürk'ü vefatının 87. yılında anmak üzere okul bahçesinde bir araya geldi.
Bedenleriyle saat oluşturup Atatürk'ün vefat ettiği "09.05" yazan öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Koreografiye ilişkin okul idaresinden yapılın açıklamada, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrencilerimiz, büyük bir özveriyle Ata'ya olan sevgilerini ve saygılarını gösterdiler" ifadelerine yer verildi.