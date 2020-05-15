Elektrolit açısından zengin olan karpuz oldukça besleyicidir. Yaz aylarında en çok tüketilen ve serinletici özelliğiyle de dolaplarımızdan eksik olmayan bir meyvedir. Kırmızı rengini veren likopenin içermesi, kansere karşı korumada önemli yer tutmasına neden olur.
Karpuzun Faydaları Nelerdir?
Karpuz kötü kolesterolü düşürmede yardımcı olarak kalp sağlığı açısından fayda sağlar. Damar tıkanıklığını da önlemeye yardımcı olur.
Meyve ya da sebzelere, kırmızı rengini veren likopen karpuzda yüksek oranda bulunur.Likopen sayesinde; prostat kanseri riski azalıyor kalp hastalıklarından korunma sağlanıyor, sarı nokta hastalığı ve katarakt riski düşüyor.
L-citrulline adlı bileşen içeren karpuzun sayesinde; spor ya da uzun süre ayakta kalma sonucu oluşan kas ağrılarında azalmalar görülüyor ve damarları rahatlatıyor.
Karpuz aşırı kilosu olanlarda yüksek tansiyonun düşmesini sağlıyor L-citrulline bileşeni sayesinde aort damarına olan basınç azaltıyor.
Karpuz düşük kalori içermesi ve lif açısından zengin olması sayesinde kilo kaybı açısından fayda sağlıyor. Yalnız şekerin fazla olması nedeniyle, tüketilme ölçüsüne dikkat edilmelidir.
Karpuzun içerdiği A Vitamini göz sağlığının korunmasında gerekli olan vitaminlerdendir. Göz kuruluğu, gözde enfeksiyon ve görmede bozukluk, A Vitamini takviyesine ihtiyaç olduğunu gösterir. Katarakt ve sarı nokta riskini de düşürmeye yardımcı olur.
Karpuz flavonoidler, karotenoidler ve triterpenoids gibi fenolik bileşikler açısından zengin içeriğe sahiptir. Ve Likopen içermesiyle de, çeşitli hastalıkların oluşma riskini çoğaltan serbest radikalleri etkisizleştirmeye yardım eder.
Karpuz % 91 su içermektedir. Zengin bir elektrolite sahip olması, su kaybı olduğu durumlarda oluşan halsizliğin giderilmesine fayda sağlar.
Besleyici özelliği ile karpuz yüksek oranda A ve C vitamini ile kalsiyum, magnezyum,potasyum, demir, fosfor, bakır ve manganez mineralleri içerir. İçerdiği besin lifiyle sindirim sitemini çalıştırır.
Karpuzun İçerdiği Vitaminler ve Mineraller; A, C, B1, B3, B5, B6 ve B92dur.
Potasyum, çinko, manganez, magnezyum, fosfor, demir, bakır ve kalsiyum mineralleridir.
154 gram Karpuz da; 46 kalori, 0,9 gram protein, 0,6 gr besin lifi, 10 gr şeker 141 gr su bulunmaktadır.
Çok fazla tüketilmesi sonucunda şişkinlik,mide bulantısı, kusma, hazımsızlık, ishal yapabilir. Ayrıca fazla potasyum içermesi nedeniyle böbrekler için sorun teşkil edebilir.
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