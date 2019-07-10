10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yüzde 92’si sudan oluşan karpuz vücudumuzun sıvı ihtiyacını karşılarken, yüksek miktarda içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kalp sağlığını korumadan kas ağrılarına, cildi gençleştirmeden saçları güçlendirmeye kadar pek çok fayda sağlıyor.
Düşük kalorili olmasının yanı sıra tok tutan özelliğe sahip olduğu için zayıflamaya da yardımcı oluyor. Ancak dikkat! Şeker oranı yüksek olması nedeniyle karpuzda porsiyon miktarına mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, özellikle insülin direnci ve diyabet sorunu olan kişilerin 2 dilimi (200 gr) aşmamaları gerektiğine dikkat çekti.
Ertan, “Karpuz ne kadar masum bir meyve gibi görünse de içinde meyve şekeri var. Lif oranı da düşük olduğu için glisemik indeksi yüksek bir meyve. Dolayısıyla diyabetik kişilerde bir porsiyondan fazla tüketilmesi kan şekerinin hızla yükselmesine yol açıyor. Karpuz tüketirken yanında bir dilim peynir gibi bir protein kaynağı tüketmek ise kan şekeri dengesinin daha kolay kontrol edilmesini sağlıyor” dedi.
Vücudun sıvı ihtiyacını karşılıyor
Karpuzun bileşiminin yüzde 92’si sudan oluşuyor. Aynı zamanda elektrolit içeriği sayesinde vücudumuzdaki su kaybını önlemek için tüketebileceğimiz en sağlıklı ara öğünlerden biri olarak nitelendiriliyor.
Kanseri önlemeye yardımcı bileşikler içeriyor
Karpuz antioksidanlardan zengin bir meyve. İçerdiği likopen antioksidanı bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahip. Aynı zamanda hücre bölünmesinde yer alan bir protein olan insülin benzeri büyüme faktörünün (IGF) vücudumuzdaki sayısını düşürüyor. Bu sayede kanser riskini azalttığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra içerdiği C vitaminiyle vücutta kanser hücrelerinin gelişmesine neden olan serbest radikallerin oluşumunu engelleyebiliyor.
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