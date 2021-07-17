Türk yemeklerinin en sevileni, en gözdesi olan, anneye yapılması rica edilen yemeklerden karnıyarık, hızlı ve kolayca yapabileceğiniz tarifini sizlere derledik. Akşamların sevilen yemeği karnıyarık, yanında pilav ve cacığıyla evlere şenlik bir sofrayla ailenize servis edebilirsiniz. Peki, Türk halkının severek yediği karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık tarifi ne?

KARNIYARIK TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

200 gr kıyma

6 küçük boy patlıcan

3 soğan

4 domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

9 küçük sivri biber

10 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber

KARNIYARIK NASIL YAPILIR?

Önce patlıcanları alacalı soyarak bir tavada hafifçe kızartın.

Kızarttığınız patlıcanları soğumaya bırakın.

Bu arada iç harcı hazırlamaya başlabilirsiniz.

Öncelikle soğanları ince ince doğradıktan sonra kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyerek suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin.

4 diş sarımsağı ve 3 sivri biberi ilave edin kıyma pişene kadar devam edin.

Domatesi koyun ve suyunu çekene kadar pişirin.

İndirmeye yakın maydanozu koyarak ateşten alın.

Patlıcanların içini açarak hazırlanan içten hepsine eşit oranda paylaştırın.

Tüm patlıcanların üzerine domates dilimi, biber ve sarımsak koyarak ister tencerede isterseniz önceden ısıtılmış fırında pişirmeye alın. (fırında pişirseniz üzerine hafif kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz)

Karnıyarık piştikten sonra servise hazırdır.

Afiyet olsun!