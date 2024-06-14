KARNELER BASILDI MI, NE ZAMAN BASILACAK?

2023-2024 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Milyonlarca öğrenci karnesini aldıktan sonra yaz tatiline başlayacak. Karne basım süreci, son hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmaktadır. Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.

KARNELERİ ALMAK ZORUNLU MU?

Karneler okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler tarafından okul müdürlüğünden de alınabiliyor.