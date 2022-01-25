Ebeveynlere öneri! Karneler pandemi koşullarına göre değerlendirilmeli

DHA

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, pandemi sürecinde tamamen yüz yüze yürütülen bu dönemin karnelerinin de bu özel durum kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Her düzeyde eğitim gören öğrencilerin akademik başarılarının değerlendirildiği karne bu dönemde daha farklı bir anlama sahip” diyen Coşkun, “Öğrenciler ve eğitimciler okul ortamında maske, mesafe gibi kısıtları ve sağlık endişeleri ile öğrenme sürecini devam ettirdiler. Bu çabanın takdir edilmesi çok önemli. Çaba ve motivasyon öğrenmenin tetikleyicisi olan değerli özelliklerdir. Ebeveynlerin karnedeki ders başarılarını değerlendirirken bu açıdan yaklaşmaları gerekiyor” dedi.

Coşkun, öğrencilerin kimi zaman aksamalara uğrayan bu süreci tamamlamasının da dikkate değer bir başarı olduğunu ve öğrencilere bunun da değerli olduğunun hissettirilmesi gerektiğini hatırlattı.

"KARNELERİ BİR FIRSAT OLARAK GÖRMELİYİZ"

“Karnenin asıl amacı öğrencilere kendi performanslarına ilişkin geribildirim vermektir” ifadelerini kullanan Coşkun, bu nedenle öğrencilerin karnelerinin akademik gelişimi desteklemek için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Coşkun, karne notlarını öğrencilerle birlikte inceleyip gelecek döneme ilişkin hedefler koymanın karnenin amacına ulaşmasını sağlayacağını belirtti.

"ÖĞRENCİ BAŞARISI KOLEKTİF BİR ÇABAYA DAYANIR"

Öğrenci başarısının kolektif bir çabayla gerçekleşeceğine dikkat çeken Doç. Dr. Coşkun, “Çocuk, aile, öğretmen, okul bir sistem içerisinde bu çabanın ‘başarılı öğrenme’ olarak ürüne dönmesini sağlar. Öğrencilerin karne başarısını da bu şekilde yorumlamak gerekiyor. Karne derslerin ne derece öğrenildiğini gösteren bir ölçüt olmanın yanında öğrencilerin ve ebeveynlerin geleceğe ilişkin beklenti ve hedeflerini de belirlemesine yardımcı olan bir araçtır” dedi.

Doç. Dr. Coşkun, “Öğrencilerin ilgi duydukları, başarılı oldukları dersler kendilerini tanımasına yardımcı olur, aileler de çocuklarını hangi alanlarda desteklemeleri gerektiğini anlayıp buna göre düzenleme yapabilirler” diye konuştu.

"BİRLİKTE YAPILAN BİR YÜRÜYÜŞ, SOHBET DE SOSYAL ETKİNLİKTİR"

Doç. Dr. Coşkun konuya ilişkin açıklamasının devamında, “Öğrencilerin tatil dönemini verimli geçirmeleri ve ikinci dönemin yine pandeminin zorlu koşullarında geçeceği anlaşılan öğretim sürecine dinlenmiş olarak başlamaları sağlanmalı” uyarısında bulundu.

Dinlenme, oyun, uyku gibi rutinlerin yanı sıra akran gruplarıyla zaman geçirmenin, çeşitli sosyal etkinliklere katılımı sağlamanın da önemine dikkat çeken Yelkin Diker Coşkun, pandemi nedeniyle sosyal etkinliklerin sınırlandığını ancak bu sosyal etkinliklerin kimi zaman birlikte yapılan bir yürüyüş ya da sohbet de olabileceğini söyledi. Coşkun, önemli olanın bu döneminin sosyal gelişimi de destekleyecek şekilde geçmesine yardımcı olmak olduğunu anımsattı.