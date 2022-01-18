Karneler ne zaman, ayın kaçında, saat kaçta verilecek? Karneler yüz yüze mi online mı alınacak?

Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyişe geçti. Karnelerin alınmasıyla ara tatil başlayacak ve öğrenciler kısa bir tatilin tadını çıkaracak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayınladığı 2021-2022 takviminde karnelerin alınacağı tarih yer alıyor. Peki Karneler ne zaman verilecek? 2022 Yarıyıl tatili ne zaman? İşte MEB takvimi

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? 2022

Yarıyıl tatili (15 tatil) 24 Ocak ve 4 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2021-2022 yılı ilk dönemi 21 Ocak tarihi itibariyle sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022 yılında ikinci ara tatili 11 Nisan ve 15 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.

KARNELER SAAR KAÇTA, YÜZ YÜZE Mİ VERİLECEK?

Karneler yüz yüze verilecek. Karnelerin verilme saati ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Öğrenciler ders saatleri içerisinde verilmesi bekleniyor.