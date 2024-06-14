Karne almak zorunlu mu? 14 Haziran 2024 karne alınmazsa ne olur, cezası var mı?
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla sona eriyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi üç ay sürecek yaz tatiline girmenin heyecanını yaşıyor. Çeşitli nedenlerden dolayı karnesini almaya gidemeyecek olan öğrenciler ise "Karne almak zorunlu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya dair detaylar...
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Karne günü için heyecanla beklenen gün geldi çattı. Milyonlarca öğrencinin yaz tatili 14 Haziran itibarıyla başladı. İkinci dönemin son günü itibarıyla karne ve belgelerini alacak olan öğrencilerin gözleri "Karne almak zorunlu mu, alınmazsa ne olur?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...
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KARNE ALMAK ZORUNLU MU?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), karne günü okula gitmenin zorunlu olduğunu belirten bir açıklamada bulunmadı. Çeşitli sebeplerden dolayı karnesini o gün alamayan öğrenciler, karne ve belgelerini daha sonra okul idaresinden temin edebilir. Karnelerini almaya gitmeyen öğrencilere herhangi bir ceza uygulanmasa da en doğru bilgi için okul yönetimiyle iletişime geçilmesi önerilir.
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NOTLAR E-OKUL SİSTEMİ ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR
e-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz. E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.
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E-OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.
Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.