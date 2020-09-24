Özellikle diyet yapanların menülerinde olmazsa olmaz salata çeşitlerinden karnabahar salatası tarifi ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi karnabahar sağlığımıza çok yararlı bir sebze. Lifli yapısı ile tok tutan ve besleyici olması bakımından, sıklıkla tüketmemiz gereken karnabahar salatasını çok seveceksiniz.
Diyete Uygun Karnabahar Kısırı İçin Gereken Malzemeler:
1 adet küçük boy karnabahar
1 orta boy soğan
1 orta boy salatalık
2 adet domates
Bir avuç maydanoz
3-4 adet kornişon salatalık turşu
2 dal yeşil soğan
1 tatlı kaşığı tuzsuz salça
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber, pul biber
Diyete Uygun Karnabahar Kısırı Yapılışı:
Karnabaharın çiçekleri koparılarak, fazla sapları kesilir.
Robota konulup, bulgur gibi olana kadar geçirilir.
Tavaya zeytinyağı konulur.
Küp küp doğranan soğanlar, bir iki dakika kavurulur.
Üzerine karnabaharlar eklenir.
5 dakika kadar sotelenir.
Ardından salça eklenerek, iyice karıştırılır.
Baharatlarda ilave edildikten sonra karıştırılıp, altı kapatılır.
Soğumaya bırakılır.
Diğer tarafta doğranan salatalık, domates, turşu, yeşil biber ve maydanoz doğranarak üzerine ilave edilir.
Tekrar karıştırılarak, servis edilir.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Bu salatayı yaparken sebzeler katılacağı zaman kavrulmuş olan karnabaharlı harcın soğumuş olması gerekir.
Sıcakken ilave ederseniz sebzeler yumuşar ve salatanız güzel olmaz.
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