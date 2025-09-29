Karlie Kloss'tan yeni doğan bebeğiyle ilk fotoğraflar

Ünlü model Karlie Kloss, yeni doğan kızıyla ilk fotoğraflarını paylaştı. 18 Eylül'de doğum yapan 33 yaşındaki süper model, son paylaşımında; "Geçen haftam" başlığıyla küçük kızını emzirirken görülüyor.

Artık üç çocuk annesi olan Karlie Kloss, bir karede 'Rae Florence' adını verdiği minik kızıyla, büyük oğlunun odasında, onu öperken objektife yansıyor.

2018'den bu yana evli olduğu Joshua Kushner ile üçüncü çocuk mutluluğu yaşayan Karlie Kloss'un yeni doğan bebeğiyle fotoğraflarına pek çok beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü model Lily Aldridge, fotoğrafa; "Daha iyisi yok! Seni seviyorum tatlı anne" şeklinde yorum yaparken, Paris Hilton; "Tebrikler" mesajı paylaştı. Christy Turlington ise duygularını; "Cennet gibi" cümlesiyle dile getirirken Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner, Kloss'un paylaşımına kalp emojileriyle cevap verdi.

Mart ayında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyuran süper modelin ayrıca 4 yaşında Levi ve 2 yaşında Elijah adlarında iki çocuğu var.

Karlie Kloss, hamileliği boyunca belirginleşen göbeğiyle fotoğraflarını sık sık Instagram'da paylaşmıştı.

Ünlü model, üçüncü çocuğuna hamileyken verdiği röportajda, "Aile benim için her şey demektir. Josh ve ben bu nimet için inanılmaz derecede minnettarız" demişti. Geçen yıl temmuz ayında The U.S. Sun'a konuşan Kloss, "Benim için ebeveyn olmak kalbimi, hayatımı, kolektif insan deneyimimize ilişkin anlayışımı ve derin empatimi, hayal edebileceğimden çok daha fazla şekilde geliştirdi" demişti. "Sağlık ve esenlik ihtiyaçlarım zamanla değişti. Şu anda bir anne olarak ihtiyaç duyduğum şeyler, kariyerimin başlangıcında ihtiyaç duyduğum şeylerden çok farklı" diyen Klos, "İki çocuk annesi olduktan sonra, sağlığıma öncelik vermek için zaman bulmak daha zor. Bakmam gereken iki insan daha var, bu yüzden artık verimli olmak oyunun adı" ifadesini kullanmıştı. Karlie Kloss ile Joshua Kushner, ilişkilerine 2012 yılında başlamış, 2018'de nişanlanmıştı. Aynı yıl, çift New York'ta düzenlenen romantik bir törenle evlenmişti.