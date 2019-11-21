Karlar Ülkesi 2 vizyondaki yerini alıyor. İlk filmi ile gişe rekoru kıran ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Karlar Ülkesi, ikinci serisi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Ara tatil olması sebebiyle de çocuklar içinde keyifli bir etkinlik olacak. İşte, Karlar Ülkesi 2 seansları ve Karlar Ülkesi 2 filmi hakkında merak edilenler haberimizde...

KARLAR ÜLKESİ 2 (FROZEN 2) KONUSU NEDİR?

Arendelle’in kapılarının çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarını konu ediyor. Elsa neden büyülü güçlerle doğdu? Bu sorunun cevabının peşine düşen Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da olağanüstü bir yolculuğa çıkar.

KARLAR ÜLKESİ 2 FİLMİ KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Animasyon / Macera türündeki film Karlar Ülkesi 2, 1 saat 44 dakika sürüyor.

KARLAR ÜLKESİ 2 SEANSLARI

21 KASIM 2019

Cinemaximum Historia

11:15 - 13:45 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Cinemaximum Nişantaşı City’s

11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Zeytinburnu ING Cinecity Olivium

10:30 - 12:45 - 15:00 - 17:15 - 19:30 - 21:45

Cinemaximum Cevahir

11:00- 13:30 - 16:00 - 18:30

Orijinal/Altyazılı, 3D

21:00

Biz Cevahir Haliç AVM Site

11:30 - 13:45 - 16:15 - 18:45- 21:00

Türkçe Dublajlı, Dijital

15:30 - 17:45 - 20:00

Cinemaximum Trump

11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00

Orijinal/Altyazılı, 3D

21:30

Bayrampaşa Pashador Avşar

11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

Türkçe Dublajlı, Dijital

13:00 - 15:15 - 17:30 - 20:00

Mecidiyeköy Cinetech Torun Center

11:00 - 13:15 - 15:30 - 17:45 - 20:00

Mecidiyeköy Profilo Cinema Pink

11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Cinemaximum Axis Kağıthane

11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Cinemaximum Axis Eyüp

11:30 - 14:00 - 16:20 - 18:30 - 21:00

Eyüp Park AVM Melek

11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00

Cinemaximum Forum İstanbul

11:40 - 14:00 16:20 18:40 21:00

Cinemaximum Marmara Forum

11:00- 13:30 16:00 18:30

Orijinal/Altyazılı, 3D

21:00

Levent Metro City Cinema Pink

11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Cinemaximum Nautilus

11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30

Orijinal/Altyazılı, 3D

21:00

Cinemaximum Kanyon

11:30 - 14:00 16:30 19:00

Orijinal/Altyazılı, 3D

21:30

Cinemaximum Kale

11:20 13:40 16:00 18:20 21:00



Levent Sapphire Cinema Pink

11:00 13:30 16:00 18:30 21:00



22 - 26 KASIM 2019

Biz Cevahir Haliç AVM Site

Türkçe Dublajlı, Dijital

11:15 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Türkçe Dublajlı 3d

12:30 - 15:00 - 17: 30 - 20:00

Bayrampaşa Pashador Avşar

Türkçe Dublajlı, Dijital

11:00 - 13.15- 15:30- 18:00- 20:15

Türkçe Dublajlı, 3D

11:45 - 14:15 - 16:45 - 19:00 - 21:15

Eyüp Park AVM Melek

11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00

Etiler ING Cinecity

11:00 - 13:00 - 15:15 - 17:15

19-30 - 21:30

Bulvar 216 Cinemo Sinemaları

10:45- 13:15 - 15:10 - 15:35 - 18:05- 20:15

Kemerburgaz Cineport Göktürk

11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00- 21:00

Ümraniye Buyaka Cinema Pink

11:00 - 13:30- 16:00 - 18:30 - 21:00