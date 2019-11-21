21 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karlar Ülkesi 2 vizyondaki yerini alıyor. İlk filmi ile gişe rekoru kıran ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Karlar Ülkesi, ikinci serisi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Ara tatil olması sebebiyle de çocuklar içinde keyifli bir etkinlik olacak. İşte, Karlar Ülkesi 2 seansları ve Karlar Ülkesi 2 filmi hakkında merak edilenler haberimizde...
KARLAR ÜLKESİ 2 (FROZEN 2) KONUSU NEDİR?
Arendelle’in kapılarının çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarını konu ediyor. Elsa neden büyülü güçlerle doğdu? Bu sorunun cevabının peşine düşen Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da olağanüstü bir yolculuğa çıkar.
KARLAR ÜLKESİ 2 FİLMİ KAÇ SAAT SÜRÜYOR?
Animasyon / Macera türündeki film Karlar Ülkesi 2, 1 saat 44 dakika sürüyor.
KARLAR ÜLKESİ 2 SEANSLARI
21 KASIM 2019
Cinemaximum Historia
11:15 - 13:45 - 16:00 - 18:30 - 21:00
Cinemaximum Nişantaşı City’s
11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00
Zeytinburnu ING Cinecity Olivium
10:30 - 12:45 - 15:00 - 17:15 - 19:30 - 21:45
Cinemaximum Cevahir
11:00- 13:30 - 16:00 - 18:30
Orijinal/Altyazılı, 3D
21:00
Biz Cevahir Haliç AVM Site
11:30 - 13:45 - 16:15 - 18:45- 21:00
Türkçe Dublajlı, Dijital
15:30 - 17:45 - 20:00
Cinemaximum Trump
11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00
Orijinal/Altyazılı, 3D
21:30
Bayrampaşa Pashador Avşar
11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15
Türkçe Dublajlı, Dijital
13:00 - 15:15 - 17:30 - 20:00
Mecidiyeköy Cinetech Torun Center
11:00 - 13:15 - 15:30 - 17:45 - 20:00
Mecidiyeköy Profilo Cinema Pink
11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00
Cinemaximum Axis Kağıthane
11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00
Cinemaximum Axis Eyüp
11:30 - 14:00 - 16:20 - 18:30 - 21:00
Eyüp Park AVM Melek
11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00
Cinemaximum Forum İstanbul
11:40 - 14:00 16:20 18:40 21:00
Cinemaximum Marmara Forum
11:00- 13:30 16:00 18:30
Orijinal/Altyazılı, 3D
21:00
Levent Metro City Cinema Pink
11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00
Cinemaximum Nautilus
11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30
Orijinal/Altyazılı, 3D
21:00
Cinemaximum Kanyon
11:30 - 14:00 16:30 19:00
Orijinal/Altyazılı, 3D
21:30
Cinemaximum Kale
11:20 13:40 16:00 18:20 21:00
Levent Sapphire Cinema Pink
11:00 13:30 16:00 18:30 21:00
22 - 26 KASIM 2019
Biz Cevahir Haliç AVM Site
Türkçe Dublajlı, Dijital
11:15 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00
Türkçe Dublajlı 3d
12:30 - 15:00 - 17: 30 - 20:00
Bayrampaşa Pashador Avşar
Türkçe Dublajlı, Dijital
11:00 - 13.15- 15:30- 18:00- 20:15
Türkçe Dublajlı, 3D
11:45 - 14:15 - 16:45 - 19:00 - 21:15
Eyüp Park AVM Melek
11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00
Etiler ING Cinecity
11:00 - 13:00 - 15:15 - 17:15
19-30 - 21:30
Bulvar 216 Cinemo Sinemaları
10:45- 13:15 - 15:10 - 15:35 - 18:05- 20:15
Kemerburgaz Cineport Göktürk
11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00- 21:00
Ümraniye Buyaka Cinema Pink
11:00 - 13:30- 16:00 - 18:30 - 21:00
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