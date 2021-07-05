Bir dönemin popüler müzik grubu 'Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, kızı Karla'yı kucağına aldı. Yaygın bir isim olmaması nedeniyle Karla isminin anlamı merak ediliyor. İşte Karla ne demek? Sorusunun yanıtı...

KARLA NE DEMEK?

2020'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Cemre Kemer-Emre Medina çiftinin kızları dünyaya geldi. İkili, bebeklerine 'Karla' adını verdi. Almanca kökenli olan Karla ismi 'Özgür ve güçlü' anlamına geliyor.