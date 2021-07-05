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Karla ne demek? Karla isminin anlamı nedir?

Karla ne demek? Soruları Hepsi Grubu üyelerinden Cemre Kemer'in bebeğinin doğmasının ardından merak konusu oldu. 4 Temmuz günü bir kız bebek dünyaya getiren Cemre Kemer, kızına Karla ismini verdi. Yaygın bir isim olmaması nedeniyle Karla isminin anlamı merak ediliyor. İşte 'Karla ne demek?' Sorusunun yanıtı...

05.07.2021 - 15:18 | Güncelleme: ABONE OL
Karla ne demek? Karla isminin anlamı nedir?

Bir dönemin popüler müzik grubu 'Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, kızı Karla'yı kucağına aldı. Yaygın bir isim olmaması nedeniyle Karla isminin anlamı merak ediliyor. İşte Karla ne demek? Sorusunun yanıtı...

KARLA NE DEMEK?

2020'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Cemre Kemer-Emre Medina çiftinin kızları dünyaya geldi. İkili, bebeklerine 'Karla' adını verdi. Almanca kökenli olan Karla ismi 'Özgür ve güçlü' anlamına geliyor.

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