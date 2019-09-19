Karius'tan Bratislava maçında büyük hata! Kalesini terk etti ancak Victor Ruiz ile çarpıştı...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, K Grubu'ndaki ilk maçında Slovan Bratislava'ya konuk oldu. Siyah-beyazlılar 14. dakikada 1-0 geriye düşerken Kara Kartal'ın yediği ilk golde ciddi bir hata yapan Loris Karius gündeme oturdu.

Mücadelede dakikalar 14'ü gösterirken Slovan Bratislava'da kaleci Greif'in uzun vuruşunda Beşiktaş file bekçisi Karius kalesini terk etti ancak ceza sahası dışında takım arkadaşıyla çarpışıp topu uzaklaştıramadı. Bu pozisyonda Victor Ruiz yerde kaldı ve pozisyonu takip eden Sporar seken topu önüne aldı ve boş kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Slovan Bratislava bu golle 1-0 öne geçerken Loris Karius da gündeme oturdu.