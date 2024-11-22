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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karısını uykusunda silahla öldürüp otostopla kaçtı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Karısını uykusunda silahla öldürüp otostopla kaçtı!

        Kadın cinayetlerinde dün bir kabus daha yaşandı. Aksaray'da 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Negül Adak, başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Katilin ise kadının kocası Savaş Adak olduğu ortaya çıktı. Yakalanan cani ifadesinde karısını uykusunda katlettiğini ve otostopla kaçtığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:42 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:43
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        Karısını uykusunda silahla öldürdü!
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        Aksaray'da eşi 3 çocuk annesi Negül Adak’ı (44) tabancayla başından vurarak öldüren Savaş Adak (40), adliyeye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre Adak’ın ifadesinde, eşini uykusunda öldürdüğünü, bir kamyona otostop çekip kaçtığını söylediği öğrenildi.

        BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

        Olay, dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Negül Adak'tan haber alamayan ablası Serpil Adak, evine gitti. Adak, ablası Negül'ü kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken bulup, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Negül Adak'ın başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

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        Çalışma başlatan polis, Negül Adak ile eşinin sık sık kavga ettikleri, güvenlik kamera kayıtlarından da evden son çıkan kişinin de eşi Savaş Adak olduğunu tespit etti. 3 çocuğundan 2'si ölen, 1 oğlu da cezaevinde olan Negül Adak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürdü.

        Negül Adak’ın cenazesi Somuncu Baba Külliyesi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ervah Mezarlığı’na defnedilecek.

        EŞİNİ ÖLDÜRÜP OTOSTOPLA KAÇMIŞ

        Cinayet şüphelisi olarak aranan eşi Savaş Adak, dün Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Savaş Adak, polise verdiği ilk ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf etti. Aksaray Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Adak, eşi Negül Adak’ı uykusunda başına tabancayla ateş ederek öldürdüğünü, daha sonra bir kamyona otostop çekip kaçtığını, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

        ABLADAN, CİNAYET ŞÜPHELİSİNE TEPKİ

        İfadesi tamamlanan Savaş Adak adliyeye sevk edildi. Negül Adak’ın Uşak’tan gelen ablası Nurten Çelikhan, Savaş Adak’a tepki gösterdi. Polis ekipleri, Çelikhan’ı güçlükle sakinleştirdi. Nurten Çelikhan, “Eniştem ömür boyu içeride çürüsün. Bu dışarıya çıkıp ben vurdum diye sallana sallana gezecek mi? Karısını kalleşlik ederek uyuduğu yerde vurmuş. Eşini dövdüğünü de komşuları görmüş. Ben kız kardeşimin durumun biliyordum. Uşak’a gel dedim gelmemişti” dedi.

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        #Negül Adak
        #haberler
        #Aksaray
        #Son dakika haberler
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