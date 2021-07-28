Dün akşam Kahramankazan ilçesi Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde, unlu mamullerin satıldığı iş yerinde, birlikte çalıştığı eşi Kadriye Aydemir ile tartışmaya başlayan Aydemir, 3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğunun gözü önünde eşine tabancayla ateş etti.

Zanlı olayın ardından kaçarken, ağır yaralanan Kadriye Aydemir, Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aydemir, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, zanlı Himmet Aydemir'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aydemir'in ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Güvenç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saklandığı belirlendi.

Polis, Aydemir'i yakaladı. Zanlı, ilk ifadesinde suçunu kabul ederek ailevi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını ve eşini vurduğunu belirtti.

Himmet Aydemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.