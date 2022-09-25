Karısını ölümle tehdit edip taksiciyi bıçakladı!

AA

Boşanmak üzere olduğu eşini ölümle tehdit edip Hatay'dan Konya'ya ticari taksiyle gelen, taksiciyi bıçaklayıp aracını gasp eden zanlı yakalandı. AA'da yer alan habere göre, boşanmak üzere olduğu eşine tehdit mesajları gönderip Hatay'dan Konya'nın Karapınar ilçesine ticari taksiyle gelen Sait A. (23), ücret yüzünden tartıştığı taksi şoförü E.Y'yi bıçaklayıp aracını gasp ederek kaçtı.

TAKSİCİ AĞIR YARALANDI Fotoğraf: AA Çevredekilerin haber vermesi üzerine ağır yaralanan taksi şoförü E.Y, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışma başlatan Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Karapınar'da yaşayan eşi F.A'dan boşanmak üzere olduğunu ve zarar verebileceğini değerlendirerek kadını tedbir amaçlı emniyette koruma altına aldı.

EŞİNİN EVİNİN YAKININDA YAKALANDI Fotoğraf: İHA Şüpheli Sait A, gasp ettiği ticari taksiyle boşanma aşamasındaki eşinin evinin yakınında yakalandı. Zanlının taksiciden gasp ettiği iki cep telefonunu sattığı belirlendi, cep telefonlarını satın alan kişi hakkında "hırsızlık malı satın almak"tan işlem başlatıldı. "Kasten yaralama", "hırsızlık" ve "güveni kötüye kullanma" gibi birçok suçtan kaydının olduğu öğrenilen Sait A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Konya Şehir Hastanesi'ne nakledilen taksi şoförü E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir