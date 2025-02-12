Karısını kaşıkla boğdu!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan karı koca arasındaki son tartışma vahşetle sonlandı. Öfkelenen adam üç evladının annesini kaşıkla boğarak hayattan kopardı. Katledilen kadının yakınları olay yerine gidince kısa süreli gerginlik çıktı.
Giriş: 12.02.2025 - 19:35 Güncelleme: 12.02.2025 - 19:35
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Esenyurt'ta yaşayan karı koca arasındaki son tartışma vahşetle sonlandı.
Öfkelenen adam üç evladının annesini kaşıkla boğarak hayattan kopardı.
Katledilen kadının yakınları olay yerine gidince kısa süreli gerginlik çıktı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ