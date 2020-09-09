Özellikle sonbaharda, kış için hazırlanan turşu çeşitlerinden birçok sebze ile yapacağınız, karışık turşu tarifi vermek istiyorum. Kütür kütür oluşu ve lezzetiyle tadına doyamayacağınız karışık turşu yapımına geçelim.
Karışık Turşu İçin Gereken Malzemeler:
Yarım kg sivri biber
Yarım kg fasulye
2 adet havuç
1 kg salatalık
Yarım orta boy beyaz lahana
1 kg ham domates
2 adet kırmızıbiber
3 baş sarımsak
250 gr süs biberi
Bir küçük karnabahar
2 adet kelek
1 tutam maydanoz
1 tatlı kaşığı limon tuzu
2 su bardağı sirke
Tuz ve su
(isteğe göre malzemeler eklenebilir)
Karışık Turşu Yapılışı:
Fasulyeleri ve biberleri temizleyelim.
Domatesleri, salatalıkları, havuçları ve kırmızıbiberleri dilim dilim doğrayalım.
Lahanayı ve karnabaharları elimizle küçük parçalara ayıralım.
Sarımsakları da soyalım.
Bütün malzemeyi geniş bir kaba doldurup, üzerine yarı yarıya sirkeli su dolduralım.
1-2 saat kadar bekletelim.
Bu şekilde sirkeli suda beklenen lahanalar ve domatesler yumuşayacağı için, kavanozlara daha rahat doldurabilirsiniz.
Tüm sebzeleri daha sonra turşu kavanozuna yerleştirelim.
Sirkeli tuzlu suyu ekleyelim.
En üste de maydanozları koyalım.
Limon tuzunu da ekledikten sonra sıkıca kavanozu kapatalım.
3-4 hafta sonra turşumuz hazır olacaktır.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Bu malzemelerle, büyük bir cam kavanoz turşu olur.
Siz kendiniz de, kavanozunuza göre malzemeleri ayarlayabilirsiniz.
2 adet orta boy kavanoz da kullanabilirsiniz.
Turşunuzu kurduktan sonra serin ve güneş almayan bir yerde muhafaza ediniz.
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