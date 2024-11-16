'Karışık Kaset' Müze Gazhane'de

Kasım ayı boyunca Müze Gazhane’de sinema gösterimleri, atölyeler ve müzik dolu bir takvim sizi bekliyor. Müzede Caz etkinlikleri kapsamında Tolga Şanlı Trio ve Alafsar Rahimov unutulmaz performanslara imza atacak. Ayrıca Elçin Orçun, Selin Sümbültepe, Rinxlaya, Holy Fire Night, Ağaçkakan, Sinağrit Baba ve Kesmeşeker gibi sanatçılar müzikseverlerle buluşacak.

Kasım ayında Müze Gazhane’de flamenko, salsa, swingin blues ve tap dance atölyelerinin yanı sıra Altyazı Sinema Sohbetleri ve TuzBiber Tandem’in stand-up gösterileri yer alacak.

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REKLAM Müze Gazhane’nin Kasım ayı programının detayları ise şöyle; 16 Kasım Cumartesi 16:00 T Atölye *Altyazı Sinema Sohbetleri: Tür Sineması (Komedi) Aslı Ildır & Ekrem Buğra Büte – Dr. Strangelove (Söyleşi) 17 Kasım Pazar 17:00 H Gölgelik Gülmek Yakışır: Barış Balkır (Stand Up) 18 Kasım Pazartesi 20:00 Otopark -2 *Dans Dans Dans!: Swingin Blues (Eğitmen: Işıl Göksu Edeer) (Atölye) 18 Kasım Pazartesi 19:00 T Atölye *Animasyon 101 19 Kasım Salı 20:00 Q Deck Endüstrimantal: Balina (Konser) 21 Kasım Perşembe 19:00 T Atölye *Sinema ve Psikoloji: Zihin, Gerçeklik, Hafıza (Sezen Sayınalp, Ceren Boz) (Atölye) 21 Kasım Perşembe 19:30 Otopark -2 *Sahne Senin: Rinxlaya (Konser) 20:30 *Yerin Altında: Ağaçkakan (Konser) 22 Kasım Cuma 20:00 Q Deck Cuma Sineması ‘İstanbul Hikayeleri’: Karışık Kaset (Tunç Şahin) (Sinema) 23 Kasım Cumartesi 16:00 T Atölye *Altyazı Sinema Sohbetleri: Tür Sineması (Komedi) Aslı Ildır & Ekrem Buğra Büte – The Big Lebowski (Söyleşi) 24 Kasım Pazar 17:00 H Gölgelik Gülmek Yakışır: TuzBiber Tandem (Stand Up) 25 Kasım Pazartesi 20:00 Otopark -2 *Dans Dans Dans!: Tap Dans – Swing İstanbul (Atölye) 25 Kasım Pazartesi 19:00 T Atölye *Çok Düşünüyoruz: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (Söyleşi) 26 Kasım Salı 20:00 Q Deck Müzede Caz: Tolga Şanlı Trio (Konser) 27 Kasım Çarşamba 19:00 H Gölgelik Sahne Senin: Sinağrit Baba (Konser) 20:00 Hava Kararınca: Kesmeşeker (Konser) 28 Kasım Perşembe 19:00 T Atölye *Sinema ve Psikoloji: Varoluşçuluk ve Karakterin Hikâyeyle İlişkisi (Sezen Sayınalp, Ceren Boz) (Atölye) 20:00 28 Kasım Perşembe 19:30 Otopark -2 *Yerin Altında: Holy Fire Night (Konser) 29 Kasım Cuma 20:00 Q Deck Cuma Sineması ‘İstanbul Hikayeleri’: Çatlak (Fikret Reyhan) (Sinema) 30 Kasım Cumartesi 16:00 T Atölye *Altyazı Sinema Sohbetleri: Tür Sineması (Komedi) Aslı Ildır & Ekrem Buğra Büte – Toni Erdmann (Konuk: Ayça Çiftçi) (Söyleşi)