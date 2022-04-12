Kargoya verilen kedi yok oldu!

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Ankara'dan Trabzon'a tatile gelen Sude Selin Hindistan'ın, dönüş yolunda Trabzon Havalimanı'ndan kargoya verdiği 8 aylık kedisi kayboldu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Havalimanı'nda 8 Nisan günü ilginç bir olay yaşandı. Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Sude Selin Hindistan, memleketi Trabzon'a geldi.

KEDİNİN KAÇTIĞI SÖYLENDİ

Kedisiyle birlikte tatilini Trabzon'da geçiren genç kız, 8 Nisan günü Ankara'ya gitmek için Trabzon Havalimanı'na geldi. Kedisini özel kafesle kargoya veren genç kız uçağa bindi. Bir süre sonra görevliler Sude Selin Hindistan'ın yanına gelerek, kedisinin kaçtığını söyledi ve uçaktan inmesini istedi.

KAFESİN KESİLDİĞİ İDDİASI

Sude Selin Hindistan, iddiaya göre uçaktan indiğinde kedisinin kafesinin kesilmiş olduğunu gördü. Genç kız, kendisini uğurlamaya gelen ablasıyla birlikte polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

'O KADAR KÜÇÜK KEDİ KAFESİ NASIL KIRAR?'

Kedisinin 8 aylık olduğunu belirten Sude Selin Hindistan, "Beni uçaktan indirip kedimin kaçtığını söylediler. Kameraları izlemediler. Polis karakoluna kedimin fotoğraflarını teslim ettim. Boynunda tasması var, siyah beyaz renkte. O kadar küçük bir kedi kafesi nasıl kırar? Kedimin kafesini kırması mümkün değil. Kafes kesilmiş. Açıkçası kedimin kaçırıldığını düşünüyorum. Kamera kayıtlarına bakıldığında sonuç ortaya çıkacaktır. Belki de kedimi aldılar, havaalanından çıkardılar. Şu anki talebim kamera kayıtlarına bakılması ve hukuki sürecin işlemesi" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.