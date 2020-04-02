Kargodan gelen paketlerden ve poşetlerden koronavirüs bulaşır mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüsün ardından internet alışverişleri de bir hayli arttı fakat kaygılar da devam ediyor. Online alışveriş yapanlar poşetler ve paketlerden virüsün bulaşıp bulaşılmadığını sorguluyor. İşte detaylar...



KARGODAN GELEN PAKET VE POŞETLERDEN KORONAVİRÜS BULAŞIR MI?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "860 bin oldu dünya vaka sayısı, henüz daha bu yolla virüsün bulaşmış olabileceği bir vaka rapor edilmedi. Ne gıdadan yemek yiyerek bulaşan bir vaka bulundu, ne de poşetle koliyle bulaşan. Ama teorik anlamda mümkün. İçiniz rahat istiyorsanız, örneğim markete gittiniz, 3 tane poşete doldurdunuz çıktınız dışarı. Eve girdiğiniz zaman arabayı çıkarmanız gerek yok. Virüsün buradan havalanması mümkün değil. Çünkü virüsler cansız. " dedi

CORONAVİRÜS BULUNDUĞU YÜZEYDE NE KADAR YAŞIYOR?

PLASTİK YÜZEYLERDE 2-3 GÜN KALABİLİR

1-5 mikrometre arasındaki ince damlacıklar (bir insan saçının genişliğinden yaklaşık 30 kat küçük) havada birkaç saat kalabilir.

NIH çalışması virüsün kartonda 24 saate kadar, plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde ise 2-3 güne kadar hayatta kalabildiğini buldu.

Bulgular, virüsün kapı kolları, plastik kaplamalı veya lamine tezgahlar ve diğer sert yüzeylerde bu kadar uzun kalabileceğini gösteriyor. Ancak araştırmacılar, bakır yüzeylerin virüsü yaklaşık dört saat içinde öldürme eğiliminde olduğunu buldular.

Araştırmacılar, corona virüsün, yüzde 62-71 alkol veya yüzde 0.5 hidrojen peroksit ağartıcı veya yüzde 0.1 sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu ile yüzeyleri dezenfekte ederek bir dakika içinde etkisiz hale getirilebileceğini gösterdi.