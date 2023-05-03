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Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de dün işlenen bir cinayetin detayları ortaya çıktı! Kargocu süsüyle gittiği evde dehşet saçtı!

Kocaeli'de kendini kargocu olarak tanıtarak bir kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

Kocaeli'de dün işlenen bir cinayetin detayları dehşete düşürdü. Kentin Gebze ilçesinde bir kişi, kargocu süsü vererek gittiği evde Serkan K. adlı kişiye kurşun yağdırdı. Serkan K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken katil zanlısı kaçtığı tokatta yakalandı

Giriş: 03.05.2023 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de dün işlenen bir cinayetin detayları ortaya çıktı! Kargocu süsüyle gittiği evde dehşet saçtı!
Kargocu süsüyle gittiği evde dehşet saçtı!
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AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendini kargocu olarak tanıtarak bir kişiyi öldüren şüpheli, Tokat'ta gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre dün, kendini kargocu olarak tanıtıp Serkan K'yi (44) silahla öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli S.Y'nin Tokat'ta olduğunu belirledi.

TOKAT'TA YAKALANDI

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hayatını kaybeden Serkan K.
Hayatını kaybeden Serkan K.

Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ne dün motosikletle gelen bir kişi, Serkan K'nin evinin kapısının zilini çalmış, kapıyı açan kişiden kargo getirdiği gerekçesiyle Serkan K'yi çağırmasını istemişti. Kapıya gelen Serkan K. şüpheli tarafından 5 el ateş edilerek yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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