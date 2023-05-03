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HaberlerGündem3. SayfaKocaeli'de dün işlenen bir cinayetin detayları ortaya çıktı! Kargocu süsüyle gittiği evde dehşet saçtı!
Kocaeli'de kendini kargocu olarak tanıtarak bir kişiyi öldüren şüpheli yakalandı
Kocaeli'de dün işlenen bir cinayetin detayları dehşete düşürdü. Kentin Gebze ilçesinde bir kişi, kargocu süsü vererek gittiği evde Serkan K. adlı kişiye kurşun yağdırdı. Serkan K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken katil zanlısı kaçtığı tokatta yakalandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendini kargocu olarak tanıtarak bir kişiyi öldüren şüpheli, Tokat'ta gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre dün, kendini kargocu olarak tanıtıp Serkan K'yi (44) silahla öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli S.Y'nin Tokat'ta olduğunu belirledi.
TOKAT'TA YAKALANDI
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ne dün motosikletle gelen bir kişi, Serkan K'nin evinin kapısının zilini çalmış, kapıyı açan kişiden kargo getirdiği gerekçesiyle Serkan K'yi çağırmasını istemişti. Kapıya gelen Serkan K. şüpheli tarafından 5 el ateş edilerek yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Fotoğraflar: İHA
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Kocaeli'de dün işlenen bir cinayetin detayları ortaya çıktı! Kargocu süsüyle gittiği evde dehşet saçtı!/kargocu-susuyle-gittigi-evde-dehset-sacti-3588396
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