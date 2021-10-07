Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki Kızılca Köyü İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Çetiner, yaklaşık 1 yıl önce okulun bahçesinde yaralı bir karga buldu. Duman ismini verdiği kargayı alıp evine götüren Çetiner, tedavi edip iyileştirdi.
AA'nın haberine göre karga, serbest bırakılmasına rağmen Çetiner'in evinin çevresinden ayrılmadı.
Eğitim öğretim yılı başlayınca yeniden okula giden Çetiner'in peşinden ayrılmayan Duman, gündüzleri okulda geçiriyor. Bazen Çetiner'in sınıfına bazen de başka sınıflara giren, okulda serbestçe dolaşan Duman'a öğrenciler yiyecek veriyor. Duman, okul çıkışında da Çetiner'i takip ediyor.
Okul müdürü Murat Önder, öğrencilerinden Çetiner'in okulun bahçesinde dolaşırken bir karganın yaralandığını gördüğünü, onu evine götürerek tedavi edip beslediğini söyledi.
Çetiner ile karga arasında büyük bir dostluk oluştuğunu belirten Önder, "Okula başlayınca da karga, Ömer'den ayrılmadı. Ömer okulda olduğu sürece karga da okulumuzda duruyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok seviyor. Bazen benim odama geliyor, bazen başka bir sınıfa gidiyor, bazen öğretmenler odasında oluyor. Bizimle beraber akşama kadar gün geçiriyor" ifadelerini kullandı.
Duman'ın öğrencilerle beraber ders bitimine kadar okulda kaldığını anlatan Önder, "Bahçede dolaşan Duman'a öğrenciler de yiyecek veriyor, onlarla oyunlar oynuyor. İstediği zaman açık camlardan, kapılardan sınıfa, derse girebiliyor. Öğrenciler ile biraz vakit geçirdikten sonra başka sınıflara veya oyun bahçesine dönüyor. Duman, okulumuzun, öğrencilerinin maskotu haline gelmiş bir hayvan" dedi.
Ömer Faruk Çetiner de kargayı yağmurlu bir havada kanadı kırık şekilde bulduğunu dile getirerek, "Bağırıyordu, tedavi edip beslemeye başladım evde. Adını sisli bir havada bulduğum için 'Duman' koydum. Benden kaçmıyor, tutuyorum, seviyorum. Okula gelip pencereden içeri giriyor, derslerimize giriyor, sıramıza konuyor" diye konuştu.
Öğrencilerden Halil Bolat ise Duman'ın okullarının kargası olduğunu söyleyerek, "Pencereleri açık bıraktığımız için sınıfın içine giriyor. Canı istediğinde girip çıkabiliyor. Okulumuzu onunla paylaşıyoruz. Bazen bizimle oyun oynuyor, toplarımızı kaçırıyor. Küçük sınıflar korkuyor fakat biz korkmuyoruz. O bizim okul arkadaşımız, o da bizimle öğreniyor. O, okulumuzun maskotu" şeklinde konuştu.
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