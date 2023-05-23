ORTANCA ÇOCUKLAR GENELLİKLE ADALETSİZ BULUYOR
En küçük çocukların genel olarak şımartıldığı ve son çocuk olduğu için farklı bir özellik içinde büyütüldüğü düşünüldü.
Tek çocukların aileyle çokça zaman geçirmesi, ailenin maddi ve manevi kaynaklarının tek başına kullanıyor olması ve rekabet edecek kimse olmaması, bireyin adil dünya inançlarının yüksek bulduğunu gösterdi.
Ortanca çocuklarda ise yoğun olarak ailesine değilmiş duygusu yaşadığı ve aile içinde kendisine uygun bir yer aradığı, dolayısıyla ortanca çocukların ilk çocuklardan ayrıcalık yakalamak için sevimli görünme yarışı içerisinde olduğu düşünüldü. Bu özellikler sonuncunda ortanca çocuklarda genellikle dünyanın insafsız ve adil bir yer olmadığı değerlendirilmesi alındı.
Araştırmacılar tüm bu sonuçların yanı sıra daha farklı kültürlerden de karşılaştırmaların yapılması gerektiğini söylüyor.
Kaynak: Mersin Üniversitesi - Psikoloji Bölümü - "Psikolojik Doğum Sırasına Göre Adil Dünya İnancı (Çakır, Şen)"