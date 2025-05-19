Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"

KURŞUNLAR 6 YERİNE İSABET ETTİ

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Serkan Demir yanında taşıdığı ruhsatsız tabanca ile kardeşine ve yengesine ateş etti. Emrah ve Safiye Demir çifti yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunun 6 yerine kurşun isabet eden Safiye Demir doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Emrah Demir'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.