Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kardeşini ve yengesini vurdu, tutuklandı | Son dakika haberleri

        Kardeşini ve yengesini vurdu, tutuklandı

        Denizli'de miras meselesi nedeniyle kavga ettiği kardeşi ve yengesini vuran 55 yaşındaki Şerif Ali Acar jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 19:13 Güncelleme: 14.04.2025 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Miras meselesinde kan aktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde aile arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada kardeşi Süreyya Acar (50) ile eşi Zennur Acar'ı (48) pompalı tüfekle öldüren ve olayın ardından jandarma tarafından yakalanan ağabey Şerif Ali Acar (55) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında kırsal Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şerif Ali Acar ile kardeşi Süreyya Acar arasında miras meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şerif Ali Acar evine gidip, pompalı av tüfeğini alıp, döndü.

        Acar, bu sırada otomobile binerek gitmek isteyen kardeşi Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar'a tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği çift yere yığılırken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Süreyya Acar ile eşinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        REKLAM

        OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Olay yerinden kaçan Şerif Ali Acar ise jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İki çocukları olduğu öğrenilen Süreyya - Zennur Acar çiftinin cansız bedenleri olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şerif Ali Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Acar'ın ifadesinde, kardeşiyle uzun süredir görüşmediklerini, yanında silah olduğu düşüncesiyle tüfekle art arda ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

        Olayda hayatını kaybeden Süreyya - Zennur Acar çiftinin cenazelerinin yarın Acıpayam ilçesinde kılınacak cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Liselerde atamalara tepkiler
        Liselerde atamalara tepkiler
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Osimhen için transfer açıklaması!
        Osimhen için transfer açıklaması!
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        Tadic'ten iyisi yok!
        Tadic'ten iyisi yok!
        Denizli'de tutuklandı
        Denizli'de tutuklandı
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Habertürk Anasayfa