18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, Özdemir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde sabah erken saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Ertuğrul isimli şahıs sabaha karşı ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu arkadaşını da yanına alarak ağabeyi Bülent Ertuğrul’a ait Arda Sokak üzerindeki pastane önüne geldi.
Ardından arkadaşı ile birlikte ellerinde önceden hazırlanan 4 adet molotofkokteylini yakan Ertuğrul, molotofları peşi sıra iş yeri ve ağabeyine ait 64 DK 844 plakalı park halindeki ticari araca attı. Birkaç saniye bekleyen ikili daha sonra attıkları yerde molotofların yandığını görünce kaçarak gözlerden uzaklaştı. Yaşanan molotoflu saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.
POLİS KAÇAN ŞAHISLARI KISA SÜREDE YAKALADI
Olayın ardından yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine ve polise bildirerek yardım istedi. Bu sırada araçta çıkan yangına bir vatandaş ise yerde biriken suyu kovaya doldurarak müdahale etmek istedi. Vatandaşın bu müdahalesi de güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay sonrası bölgede inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ile görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak Yusuf Ertuğrul ve arkadaşını yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Ertuğrul ile saldırıyı beraber gerçekleştirdiği yabancı uyruklu arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
“DAHA ÖNCE DE CANIMA KAST ETTİLER"
Kardeşi tarafından dükkanı yakılmak istenen Bülent Ertuğrul, kardeşinin daha önce de saldırı girişimlerinde bulunduğunu öne sürerek, “Sabah 06.50 sıralarında kardeşim ve yanındaki bir başkası kameralardan gördüğüm kadarıyla molotofkokteyllerini otoparkın orada yaktıktan sonra önce arabama sonra da dükkanıma atarak yangın çıkarmışlar. Şu anki zararım arabayla beraber 30 bin liradan fazla. Ben daha önceden babamla beraber çalışıyordum. Sonra babamla ayrıldıktan sonra buraya pastane dükkanı açtığım için bana hasım oldular. Daha önce birkaç kez canıma kast ettiler. Bıçakla saldırdılar. En sonunda bu şekilde dükkanımı yakarak bana zarar vermeye çalışıyorlar. Kardeşimin olduğu kamera görüntülerinde de belli. İnşallah herkes cezasını çeker” diye konuştu.
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