Kardeşim Benim filmi oyuncuları kimler? Kardeşim Benim filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Komedi dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığımız oyuncular yer alıyor. İşte, Kardeşim Benim filmine dair detaylar...

KARDEŞİM BENİM FİLMİ KONUSU

Sakin ve gizemli bir karaktere sahip olan Hakan, 30 yaşında alternatif müzik yapan ünlü bir sanatçıdır. Magazinden uzak bir hayat sürmeye çalışsa da kardeşi Ozan ile olan küslükleri magazinin ilgisini çeker. Ozan ise 28 yaşında ünlü bir pop yıldızıdır. Abisinin aksine neşeli, esprili, konuşkan ve sosyal biridir. Araları yıllardır düzelmeyen iki kardeş uzun zamandır bir araya gelmemiş, hatta babalarının hastalığında dahi farklı zamanlarda ziyaretine gitmişlerdir.

Bu soğukluğun nedeni ise çocukluk yıllarına kadar uzanmaktadır. Annelerini küçük yaşta kaybeden iki kardeşin babaları Erkan düğün şarkılığı ile geçimini sağlamaktadır.

Üçü kasaba kasaba düğünlerde dolaşmış, küçüklüklerini resmen göçebe bir şekilde sürdürmüşlerdir. Bu dönemde babası küçük kardeş Ozan’ın tüm sorumluluğunu, abisi Hakan'a devreder. Abi Hakan bu yüzden erken olgunlaşır. Ozan ise Hakan’ın içinde kalan çocukluğu doya doya yaşamıştır. Bu ikili durum abi kardeş ilişkisini zamanla zedeler...

Babalarının cenazesi iki kardeşi yıllar sonra bir araya getiren yegane şeydir. Her ikisi de son görevlerini yerine getirip bir an önce kendi hayatlarına geri dönmeyi planlarken, geride kalan vasiyet her şeyi değiştirecektir.

KARDEŞİM BENİM FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Mert Baykal

Oyuncular: Burak Özçivit, Murat Boz, Aslı Enver

Tür: Komedi, Dram

Ülke: Türkiye