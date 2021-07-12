Kardeşi bıçakla öldürdü

Erzurum'un Horasan ilçesinde Fatih D., kardeşi tarafından bıçakla öldürüldü.

Olay, ilçeye ağlı Yarboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Raşit D., ağabeyi Fatih D. ile tarlada ot biçerken aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga kardeşlerden Raşit D. öz ağabeyi Fatih D.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan abi Fatih D. olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı Raşit D. ise, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Fatih D.'nin cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.