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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Kardeş Takımı', 4 kardeşin macerası

        'Kardeş Takımı', 4 kardeşin macerası

        Yapımcılığını CJ ENM, Medyapım ve Ay Yapım'ın üstlendiği; aile, çocuk, macera filmi 'Kardeş Takımı', yarı yıl tatilinde gösterime girdi. Film; 'Deniz', 'Derya', 'Ali' ve 'Yaz' adlı kardeşlerin anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenmesiyle gelişen olayları hikâye edindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 22:55 Güncelleme: 22.01.2024 - 22:55
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        4 kardeşin macerası
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        Yapımcılığını CJ ENM, Medyapım ve Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Elif Dede ve Meriç Aydın’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu, başrollerini Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Mert

        Denizmen, Melis İşiten, Gülhan Tekin, Gökhan Özoğuz ve Yekta Kopan’ın paylaştığı aile, çocuk, macera filmi 'Kardeş Takımı' vizyonda...

        'Noluyo Ya?' YouTube kanalından tanıdığımız Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı’nın dört çocuklu anne baba karakterlerini canlandırdığı film, yarıyıl tatiline giren çocuklara adeta karne hediyesi oluyor.

        Çekimleri geçtiğimiz yaz İstanbul’da tamamlanan Kardeş Takımı filmi, 'Deniz' (Çağan Efe Ak), 'Derya' (Ecrin Su Çoban), 'Ali' (Mehmet Aybars Kaya) ve 'Yaz’ın (Gece Işık Demirel) gizli ajan olduklarını öğrendikleri ebeveynlerini (Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı), Egemen’in (Mert Denizmen) elinden kurtarmak için atıldıkları büyük macerayı konu alıyor. Aile ve kardeş olmanın değerini anlatan film, başarılı oyuncu performansları, güçlü prodüksiyonu ve sımsıcak hikâyesiyle sinemaseverlere kahkaha ve macera dolu keyifli bir yolculuk vaat ediyor.

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        'Kardeş Takımı' Özet... Sıradan bir okul sabahına uyandığını zanneden 4 kardeş 'Deniz',

        'Derya', 'Ali' ve 'Yaz'; anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenirler. Anne babaları, olağanüstü teknolojilerin korunduğu TeknoStar için çalışmaktadırlar ancak bu teknolojileri ele geçirmek isteyen kötü güçler tarafından kaçırılmışlardır. TeknoStar, Dünya’nın geleceğine yön veren yüzlerce teknolojik icat ve yazılımın saklandığı önemli bir merkezdir. Evlerindeki gizli bir bölmede saklanan süper bilgisayar TA-OZ 4000 namıdiğer TAKOZ’un da yardımlarıyla hem anne ve babalarını hem de Dünya’nın geleceğini kurtarmak için maceraya atılan 4 kardeş; bu zorlu yolculukta gerçek bir 'Kardeş Takımı'na dönüşeceklerdir.

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        #ecrin su çoban
        #Kardeş Takımı
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