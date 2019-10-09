09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kardeş Çocukları dizisi final yaparak izleyicileri üzdü. Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu ve Cem Davran'nın başrollerini paylaştığı, senaristliğini Sırma Yanık'ın yaptığı, yönetmen koltuğuna Faruk Teber'in oturduğu televizyon dizisi Kardeş Çocukları 21. bölüm ile final yaparak ekranlara veda etti.
Kardeş Çocukları Neden Final Yaptı?
Kardeş Çocukları dizisinin neden final yaptığı merak ediliyor. Yapımcıları tarafından resmi açıklama gelmezken dizinin reytingler yüzünden final yaptığı tahmin ediliyor.
21. Bölüm (Final)
Yıldırım’ın Ümran’a evlenme teklif etmesi Hayat ve Umay’ın kalplerinde bomba etkisi yaratır.
Yıldırım’ın Ümran’a evlenme teklif etmesi Hayat ve Umay’ın kalplerinde bomba etkisi yaratır. Hayat annesine olan bütün kırgınlığıyla Savaş’a sığınırken, Umay’ın dengesi tamamen bozulur. Adnan, yalıdaki yemekte yaşanan bütün gelişmeleri takip edip, rotasını Umay’dan Ümran’a doğru kırarken, Umay, Reşat’ın Hayat ve Yıldırım’la ilgili gizli gündeminden habersiz, Yıldırım ve Ümran’ın evlenmesine engel olmak için hızla harekete geçer. Hayat, Savaş’a karşı yaşadığı duygu karmaşasından kaçmak isterken işleri iyice karıştırırken Savaş ise gözünü karartmış Hayat’ın peşindedir. Ümran, ortağı olduğu yalanların ve yıkıcı gerçeklerin arasına sıkışmış, Yıldırım’a gönlünden geçen cevabı veremezken, baba ve kızı birbirine kavuşturmak için çıktığı yolda giderek umudunu daha çok kaybeder. Ümran’ın tüm umutları tükenmişken kadere doğru atılan küçük bir adımın bütün yolları açacağından habersizdir
Yayın Günü: 8 Ekim Salı
Yayın Saati: 20.00
Yapım: Gold Film
Yapımcı: Faruk Turgut
Yönetmen: Faruk Teber
Senarist: Sırma Yanık
|Canlandıran oyuncu
|Karakter
|Bölüm
|Mehmet Aslantuğ
|Yıldırım Saner
|1-21
|Ayça Bingöl
|Ümran Çetin
|1-21
|Nur Fettahoğlu
|Umay Karay
|1-21
|Afra Saraçoğlu
|Hayat Çetin
|1-21
|Çiğdem Selışık Onat
|Rezzan
|1-21
|Engin Alkan
|Reşat Karay
|1-21
|Berkay Hardal
|Savaş Ekim
|17-21
|Cem Davran
|Adnan Harmancı
|18-21
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