Kardeş Çocukları ne zaman başlayacak

Kardeş Çocukları ne zaman başlıyor 2019? Soruları çığ gibi büyüyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları'nın yeni bölümleri izleyicisi tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ümran ve Umay'ın hayatlarının sınavını anlatan Kardeş Çocukları'nın yeni bölüm fragmanı da nefesleri kesti. İşte, Kardeş Çocukları yeni sezonuyla ilgili ayrıntılar...

KARDEŞ ÇOCUKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2019

STAR TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları yeni sezonuyla Eylül'de olacak.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Umay ve Ümran arasında kartlar yeniden dağıtılıyor.

Savaş’ı görüp, bir kez daha Umay’ın oyununa geldiğini anlayan Ümran çılgına döner. Yıldırım’ın gözünü açmaya çalışır fakat hiç ummadığı bir tepki alır. Hayat’ın da devreye girmesiyle birlikte Umay’ın oyunu tamamen raydan çıkar. Savaş’ın, Umay’ın tüm ikazlarına rağmen Hayat’la tanışması, Umay için de sürpriz olan bir süreci başlatır. Kurduğu oyunda erken fire veren Umay, Ümran’ı kontrol altında tutmak için yeni bir hamle yaparken, Ümran’ın ilk kez Umay’ın bile hesaplayamadığı planları vardır. Umay ve Ümran arasında kartlar yeniden dağıtılırken, arka arkaya aldığı ağır yenilgilerle bozguna uğramış olan Reşat, bu kez başladığı işi bitirmeye kararlıdır. Nasıl bir tehlike altında olduğundan habersiz olan Umay, yalanları ortaya çıkmasın diye daha önce hiç olmadığı kadar ileri giderken Ümran ise artık oyunu bozmaya hazırdır.