Kardemir 100 işçi alımı yapıyor! Kardemir işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?

KARDEMİR 100 İŞÇİ ALACAK

KARDEMİR'in internet sitesinden yapılan açıklamada, mavi yaka pozisyonunda 100 erkek işçinin istihdam edileceği belirtildi.

Şahsen yapılmayan başvuruların kabul edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "İşçi alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğüne yapılacak. Adayların, en geç 21 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

GENEL ŞARTLAR

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,

-Kamu haklarından mahrumiyeti bulunmayan,

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış,

-16/08/2024 tarihi itibariyle 28 yaşını doldurmamış (16/08/1996 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

-Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış,

-Sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygunluk ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığı bulunmayan