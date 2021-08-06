Walt Disney yapımı macera filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti'nin yönetmen koltuğunda Gore Verbinski oturuyor. 2003 ABD yapımı Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filminin senaryosu Ted Elliott, Terry Rossio, Stuart Beattie, Jay Wolpert'a ait. İşte Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti oyuncuları ve konusu

KARAYİP KORSANLARI: KARA İNCİ LANETİ KONUSU

Yerel vali Weatherby Swann'ın 12 yaşındaki kızı Elizabeth, Jamaica'ya yaptığı deniz yolculuğu esnasında bir gemi enkazıyla karşılaşırlar. Bu enkazdan kurtulabilen tek kişi küçük Will'dır. Elizabeth küçük çocuğun boynundaki altın madalyondan onun bir korsan olduğunu anlar, bu yüzden madalyonu alarak saklar. Yıllar sonra Elizabeth, azılı bir korsan olan Barbossa tarafından kaçırılır. Çılgın ve iyi yürekli bir korsan olan Jack Sparrow ise Elizabeth'in çocukluk arkadaşı Will Turner'la bir olur ve kızı kurtarmaya çalışırlar. Ancak bu gizemli madalyon hayalet gemiyi harete geçirerek gizemli incinin lanetini canlandıracaktır.

KARAYİP KORSANLARI: KARA İNCİ LANETİ OYUNCU KADROSU

Johnny Depp

Geoffrey Rush

Orlando Bloom

Keira Knightley

Jack Davenport