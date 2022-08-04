İnsanların genelde karavanın içinde yaşadıklarını düşündüklerini ifade eden Askey, "Ama aslında dünya bizim bahçemiz. Her sabah kapıyı açıyoruz ve bu farklı oluyor. Buradaki insanlar deneyimlerimizi inanılmaz derecede güzelleştirdiler ve onlar artık bizim ailemiz. Bir daha asla bir evde yaşayabileceğimi sanmıyorum. Sanırım yolda olmak ve seyahat etmek tam da olmamız gereken yer" sözlerine yer verdi.