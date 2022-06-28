Milli takımı kabul edememiş

Türkiye Karate Milli Takımı, mayısta Gaziantep’te düzenlenen 57’nci Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda 7 altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atmasından sonra Cüneyt Arkın’ı ziyaret etmek istedi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Aslan Abid Uğuz, takımdaki sporculara “Kendisi uygun olursa Cüneyt Arkın’ı ziyaret edeceğiz” dedi.

Türkiye’de karatenin sevilmesinde önemli payı olduğu, bu nedenle teşekkür mahiyetindeki ziyaret etme fikri, sporcuları oldukça heyecanlandırdı. Ne var ki Cüneyt Arkın'ın hastalığı dönemine denk gelince ziyaret gerçekleşemedi.

Karate milli takımındaki sporcular, "19’uncu Akdeniz Oyunları’nda kazanacağımız madalyalarımızı da ekler öyle gideriz” dedi.

Ne var ki karate milli takımındaki sporcularımız 19’uncu Akdeniz Oyunları’nda mücadelelerini sürdürürken Cüneyt Arkın, hayatını kaybetti.

Cüneyt Arkın’ın vefatı, karate milli takımının Cezayir’deki kampında büyük üzüntü yarattı.

Av. Aslan Abid Uğuz, yaptığı açıklamada “Akdeniz Oyunları’nda kazandığımız tüm madalyaları sana ithaf ediyoruz Cüneyt Ağabey. Mekânın cennet olsun. Karateyi seninle sevdik, biz seni çok sevdik” dedi.

Av. Aslan Abid Uğuz

Türkiye Karate Federasyonu’nun sosyal medya hesabından ise Cüneyt Arkın hakkında şunlar yazıldı; "hissedilen her şeye cümlenin kurulamadığı, kelimelerin yetersiz olduğu anlardan birini yaşıyoruz. Cüneyt Arkın; çocukluk kahramanımız, kötülerin kâbusu, iyilerin koruyucusu, karatenin bir felsefe, dünyanın daha adil bir yer olması için bir araç olduğunu sanatıyla bize anlatan, karateye bizi öykündüren biri. Cüneyt Arkın; nice çocuğun karateye başlamasına vesile olan, doktorluk yaparak hastalarını tedavi etmekle yetinmeyip, sanatıyla bütün ülkenin dertlerine derman olup sinema sanatıyla bütün toplumun ruh halini güzelleştiren ülkemizin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan biri. “Kaybettik” demek yanlış olur. Sonsuzluğa yolcu ettik diyelim. Hayatımıza katkılarıyla yaşadığımız sürece yanımızda olmaya devam edecek. Hepimizin başı sağ olsun."